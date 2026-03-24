Pozor, nova goljufija: Primorka mislila, da preko Whatsappa pomaga sorodniku, oškodovana za skoraj 2000 evrov

Na območju Goriške so policisti obravnavali primer spletne goljufije, v kateri je bila fizična oseba oškodovana za skoraj dva tisoč evrov. Dogodek se je zgodil konec tedna, policija pa ga je pričela obravnavati včeraj.

Po doslej znanih informacijah je neznani storilec oškodovanki prek aplikacije WhatsApp poslal več sporočil, v katerih se je lažno predstavil kot njen sorodnik. Navedel je, da naj bi si poškodoval mobilni telefon in zato preko spletne banke ne more poravnati določenih računov. Pod pretvezo nujnosti jo je zaprosil za finančno pomoč. Oškodovanka je prošnji verjela in na tuj bančni račun nakazala enkratni znesek 1.938 evrov. Istega dne je prejela še eno zahtevo za nakazilo na isti račun, vendar dodatnega plačila na srečo ni izvedla. Policija okoliščine kaznivega dejanja goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) še preiskuje.

Dvakrat preverite, preden nakažete denar

Policija ob tem znova opozarja predvsem tehnologije manj vešče občane, naj bodo pri prejemu podobnih sporočil izjemno previdni. V primeru nujnih prošenj za denar svetujejo, da verodostojnost vedno preverijo neposredno pri osebi, na katero se sporočilo nanaša, ali prek drugih zanesljivih kontaktov.

V primeru, da postanete žrtev tovrstne goljufije, policija svetuje, da čim prej zberete vso razpoložljivo dokumentacijo, vključno s sporočili, podatki o transakcijah in morebitnimi kontaktnimi podatki storilca, ter primer nemudoma prijavite najbližji policijski enoti. Obenem je pomembno, da o dogodku takoj obvestite tudi svojo banko.