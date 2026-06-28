Pozor! Od petka je pogrešana 23-letnica, policija prosi za pomoč (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Vič obveščeni, da je pogrešana 23-letna Alma Tomažič Beshkoueideh. Pogrešana je po njihovih informacijah visoka 175 cm, suhe postave, ima rjave oči in dolge temne lase, obute pa ima elegantne temno modre čevlje z vzorci. Nazadnje so jo opazili v petek na območju Ljubljane, nato pa ne več. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, z omenjene policijske uprave naprošajo javnost za informacije.

Pogrešana oseba FOTO: PU Ljubljana

Vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, pozivajo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Vič na (01) 470 09 60, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.