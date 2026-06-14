Pozor! Pogrešana je mladoletnica iz Domžal, že več dni je ne najdejo (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana) so pozno popoldne poročali o še eni pogrešani osebi. Kot so zapisali, so bili policisti Policijske postaje Domžale obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Po informacijah policijske uprave je pogrešana visoka okoli 155 cm, suhe postave, ima dolge temno rjave skodrane lase. Nazadnje je bila videna oblečena v sive hlače, temno sivo majico s kratkimi rokavi in črno športno jopico, obute pa je imela bele športne čevlje znamke Nike.

Pogrešana oseba FOTO: PU Ljubljana

Pogrešana je bila nazadnje videna v četrtek, 11. junija 2026, zjutraj, ko naj bi odšla v šolo, kjer pa je ni bilo, so zapisali na PU Ljubljana. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, prosijo javnost za informacije.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o izginotju, lahko podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličete na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.