Pozor, pogrešana je Polina (29)! Ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Medvode so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 29-letno Polino Bychkovo. Polina je visoka 177 centimetrov, suhe postave, dolgih rjavih skodranih las, na obrazu ima več materinih znamenj. Nazadnje je bila po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, opažena na območju Pirana. Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso uspeli izslediti, policisti za pomoč in informacije prosijo javnost.

»Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Medvode na (01) 361 94 40, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.