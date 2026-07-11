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PROMET

Zaradi nesreče zaprli primorsko avtocesto

Medtem so za promet ponovno odprli tudi predor Karavanke na gorenjski avtocesti.
Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Delo
STA, S. U.
 11. 7. 2026 | 14:05
 11. 7. 2026 | 14:13
1:36
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Zaradi prometne nesreče so danes nekaj po 13. uri zaprli primorsko avtocesto med počivališčem Ravbarkomanda in Postojna v obe smeri, na kraj so poklicali tudi helikopter nujne medicinske pomoči. Zdaj je avtocesta ponovno odprta, ostajajo pa zastoji. Medtem so za promet ponovno odprli tudi predor Karavanke na gorenjski avtocesti.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bila primorska avtocesta zaprta v obe smeri med 13.03 in 13.19. Nastal je zastoj, v smeri proti Kopru trenutno med priključkom Unec in Postojno sega v dolžino pet kilometrov, v smeri proti Ljubljani pa med priključkom Razdrto in Postojna v dolžino več kot osem kilometrov.

Prometna nesreča se je zgodila tudi na pomurski avtocesti, kjer so za nekaj časa zaprli odsek med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče v smeri proti Lendavi. Zdaj tam ostaja zaprt vozni pas, zastoj pa je dolg nekaj manj kot dva kilometra.

Zaradi nesreče je na odseku pri Mihalovcih prav tako zaprta regionalna cesta Ljutomer - Ormož.

Predor Karavanke so okoli poldneva zaprli v obe smeri zaradi okvare vozila. Na obeh straneh meje so nastali zastoji, pri Jesenicah je segal v dolžino približno tri kilometre. Zdaj je predor odprt in ponovno prevozen v obe smeri, ostaja pa zastoj v dolžini približno 500 metrov.

Poročajo o zastojih

O zastojih poročajo tudi s podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter regionalnih cest Lesce - Bled, Šmarje - Dragonja in Lucija - Izola v obe smeri. Prav tako je promet zgoščen na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zaradi policijske intervencije so že od jutra zaprte ceste Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, Ručetna vas - Črnomelj in Semič - Jugorje.

Agencija poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih

Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno, imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije.

Vozniki naj gredo na pot spočiti, uporabljajo naj varnostni pas, med vožnjo pa naj ne bodo pod vplivom alkohola ali drog, je v izjavi na bencinski črpalki Lom na primorski avtocesti poudarila Saša Kuhar z agencije.

Po nasvetu agencije je nujno dosledno upoštevati omejitve hitrosti in varnostno razdaljo. Pred odhodom je treba preveriti tehnično brezhibnost vozila in pravilno naložiti prtljago. Med vožnjo pa priporočajo postanek vsaj vsaki dve uri in pitje zadostne količine vode. Morebitne utrujenosti ne gre podcenjevati. Tako voznik kot vsi potniki morajo biti pravilno pripeti z varnostnim pasom. Pri odhodu iz vozila pa je treba paziti, da v zaprtem vozilu ni nikogar več.

Kuhar je spomnila, da je v prvi polovici letošnjega leta na slovenskih cestah umrlo že 46 ljudi, kar je 12 več kot v enakem obdobju lani.

 

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