Pozor! Na primorki hujša nesreča, promet močno oviran

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Nastal je zastoj tako med Vrhniko in Ljubljano, smer Ljubljana, kot tudi na regionalni cesti Vrhnika - Ljubljana.

Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, na pomurski avtocesti pa je pokvarjeno vozilo med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti.