Pozor! Na štajerki v predoru Podmilj ovira na cesti

Štajerska avtocesta je v predoru Podmilj proti Mariboru zaprta zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen za osebna vozila med priključkoma Blagovica - Trojane.

Na dolenjski avtocesti pa je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še navaja prometno-informacijski center.