Pozor, ste opazili moška na fotografiji? Pokličite policijo!

Mariborski policisti so v zadnjem obdobju obravnavali več primerov kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma vlomov, predvsem v različne poslovne objekte na območju Maribora. V vseh primerih so možje v modrem opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbrali dokaze in o kaznivih dejanjih še intenzivno zbirajo obvestila, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič. Policisti v zvezi z omenjenimi kaznivimi dejanji za pomoč prosijo tudi javnost, predvsem jih zanimajo informacije glede moških na fotografiji, kje se zadržujeta in gibata »Občani naj morebitne informacije posredujejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« je še sporočila Čelofiga.

In dodala: »Policisti sicer nenehno spremljamo dogajanje na svojem območju ter aktualnim varnostnim razmeram in zaznanim pojavom prilagajamo svoje aktivnosti, vključno s prisotnostjo in nadzorom policistov z namenom zagotavljanja večje varnosti ljudi in njihovega premoženja. Ob tem smo prilagodili delo na terenu tako, da je varnost ljudem zagotovljena v največji možni meri ter s ciljem, da se zaznana ali naznanjena kazniva dejanja v celoti preiščejo in storilci ustrezno procesirajo.«

Ste ga opazili? FOTO: Pu Maribor