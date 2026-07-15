Pozor, v obtoku lažni bankovci za 20 in 100 evrov: preverite, kaj sporoča policija (FOTO)

Kriminalisti PU Maribor so z intenzivno kriminalistično preiskavo ugotovili, da je v času od 29. junija do 11. julija, 30-letni osumljenec, državljan Italije, na območju Policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Z analizo je Nacionalni forenzični laboratorij potrdil, da so vsi bankovci dejansko tudi ponarejeni. Po do sedaj zbranih podatkih je osumljeni na vsaj sedmih lokacijah unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov, za katere točno število še ni potrjeno.

Število ugotovljenih unovčenih ponarejenih bankovcev pa se še povečuje, saj je določeno število ponarejenih bankovcev še zmeraj v obtoku, pri čemer se trenutni imetniki verjetno niti ne zavedajo, da posedujejo ponarejene bankovce. »Prav zaradi tega še vedno prejemamo prijave o unovčenih ponarejenih bankovcih in tako nadaljujemo z zbiranjem obvestil v okviru dotične kriminalistične preiskave,« je sporočil Boštjan Velički s Policijske uprave Maribor.

FOTO: Policijska uprava Maribor

Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 243. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.

Osumljenemu 30-letniku odvzeli prostost

FOTO: Policijska uprava Maribor

Osumljenemu 30-letniku so kriminalisti Policijske uprave Maribor 12. julija 2026 na območju Policijske postaje Gorišnica na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost. Pri tem je bilo osumljenemu zaseženih tudi več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. V okviru izvedenih aktivnosti so kriminalisti na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo vozila, ki ga je osumljeni uporabljal v času odvzema prostosti. Pri preiskavi vozila je bilo najdenih in zaseženih še več ponarejenih bankovcev, in sicer 164 bankovcev za 20 evrov in 21 bankovcev za 100 evrov. Vsi zaseženi bankovci so bili posredovani v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer je bilo z analizo ugotovljeno, da so vsi zaseženi bankovci ponarejeni.

Po opravljenih aktivnostih predkazenskega postopka je bil osumljeni v torek, 14. julija priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. S strani preiskovalnega sodnika mu je bilo kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odrejeno obvezno javljanje na policijski postaji. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 243. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.