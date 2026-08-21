Prala vatikanski denar!? Kardinalovi gospe bodo sodili tudi pri nas

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Obtožnica zoper Cecilio Marogna je od marca letos pravnomočna. V Sloveniji odprla podjetje, da bi prek njega za Vatikan prala denar?

Pred več kot šestimi leti je v slovenski javnosti odmevala zgodba, ki je na eni strani povezovala podjetje s sedežem v Ljubljani in na drugi strani sam vrh Katoliške cerkve. Zgodbo so na plan najprej prinesli italijanski mediji. In sicer, da je Cecilia Marogna s Sardinije z že nekdanjim kardinalom Giovannijem Angelom Becciujem, ki je sicer spadal med najbližje papeževe sodelavce in zaupnike, stkala posebne poslovne vezi. Vanjo pa je, kot so takrat poročali italijanski mediji, vpletla tudi Slovenijo, saj je pri nas, natančneje na naslovu Dunajska cesta 51 v Ljubljani, odprla podjetje Logsic, ...