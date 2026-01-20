Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 236 klicev občanov. 79 klicev je bilo interventnih: 28 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 3 s področja mejnih zadev in tujcev, 41 s področja prometne varnosti in 15 s področja javnega reda in miru.

Včeraj so obravnavali tudi dve spletni goljufiji, sporočajo s PU Celje. V enem primeru so storilci transakcijski račun občanke izkoristili za pranje denarja, v drugem pa so neznani storilci v imenu podjetja, ki ima sedež v Nemčiji naročili pri podjetju z območja PU Celje vodne črpalke, vredne okoli 300.000 evrov. Podjetje jih je, tako kot je bilo dogovorjeno, dostavilo v Francijo. Plačila v dogovorjenem roku ni bilo. Storilec je izkoristil nemško podjetje za naročilo vodnih črpalk, slovensko podjetje pa oškodoval za dobrih 300.000 evrov.