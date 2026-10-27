Prazniki še daleč, a na Gorenjskem že pokajo! Policisti zasegli več kot 160 kosov nevarnih petard (FOTO)

Čeprav je do prazničnega decembra še daleč, so gorenjski policisti v zadnjih dneh že imeli polne roke dela z mladoletniki, ki so z neodgovornim pokanjem vznemirjali prebivalce. V dveh ločenih intervencijah v Ratečah in na Trsteniku so zasegli več kot 160 kosov prepovedane pirotehnike. Uporaba pirotehnike sicer ni nič novega za Kranj (a zaradi tega nič manj motečega), saj smo v zadnjem času večkrat poročali o pokanju in vandalizmu v tem gorenjskem mestu.

Prvi klic so kranjskogorski policisti prejeli v ponedeljkovih večernih urah iz Rateč, kjer je skupina treh oseb, med katerima sta bili kar dve mladoletni, vznemirjala okolico z metanjem pirotehničnih izdelkov. Hitra akcija na terenu je obrodila sadove, saj so kršitelje izsledili in v postopku zasegli 26 kosov petard. Proti njim zdaj poteka postopek zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Precej bolj alarmantno je bilo nekaj dni prej na Trsteniku, kjer so domačine v petek zvečer prestrašili glasni poki. Policisti so po prejemu prijave hitro ukrepali ter izsledili štiri mladoletne osebe. Pri njih so odkrili pravo zalogo, saj so jim zasegli kar 140 kosov petard. Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper kršitelje podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, o nevarnem početju njihovih otrok pa so nemudoma obvestili tudi starše.

FOTO: PP Kranj

Gorenjski policisti ob tem ostro svarijo pred nevarnostmi, ki jih prinaša neodgovorna zabava s pirotehniko. Opozarjajo, da takšno početje povzroča hude opekline, raztrganine, poškodbe oči, straši živali, povzroča požare ter uničuje zasebno in javno lastnino.

Obenem z odločnim pozivom trkajo na vest staršev: »Starši, vršite starševski nadzor nad dejanji svojih mladoletnih otrok. Ne sme vam biti vseeno zanje, zato jim ne dopustite rokovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov! S tem jih boste zaščitili pred telesnimi poškodbami, povzročeno škodo drugim in nevarnostmi, ki jih sami pogosto ne prepoznajo. Ko bodo odrasli, vam bodo za takšno skrb neizmerno hvaležni.«