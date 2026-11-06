Prebivalce Kranja sredi noči zbudila močna eksplozija! Zdaj je znano, kaj se je zgodilo

Na območju Kranja je danes okoli 2.20 odjeknila eksplozija, v kateri je bil poškodovan bankomat. Kranjski policisti so bili o dogodku obveščeni v zgodnjih jutranjih urah.

Po doslej zbranih podatkih so neznani storilci bankomat poškodovali z eksplozivnim sredstvom, katerega vrsta za zdaj še ni znana. Eksplozija je povzročila premoženjsko škodo tako na bankomatu kot tudi na objektu, v katerem oziroma ob katerem je nameščen.

Policisti iščejo storilce

Policisti trenutno opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila, ki bi jim pomagala pri izsleditvi storilcev. »Zaradi intenzivnega poteka preiskave vam več podatkov ne moremo posredovati,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.