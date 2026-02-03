Prebivalce Štepanjskega naselja zbudili glasni poki kot eksplozija! Policija pojasnjuje, kaj se je zgodilo

Okoli pol enih zjutraj so prebivalce Štepanjskega naselja zbudili glasni poki, ki so zveneli kot eksplozije. Nekateri stanovalci so na družbenih omrežjih zapisali, da so slišali dva poka, ki sta bila izjemno glasna in ju je bilo težko preslišati. »Malo nas skrbi in smo kar prestrašeni,« je zapisal stanovalec, ki je bil še ob tej uri buden. Pokanje so slišali očitno vse do Fužin, je poročala ena od prebivalk in še dodala, da je »preglasilo televizijo, tudi s slušalkami«. »Počilo je kot bomba,« lahko beremo na družbenih omrežjih.

Z ljubljanske policije so za Slovenske novice potrdili, da je šlo za napad na parkomate. »V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da smo bili danes zgodaj zjutraj obveščeni o dogodku, kjer je do sedaj neznani storilec na območju Štepanjskega naselja poškodoval tri parkomate,« so sporočili iz policije.

Policisti so že opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo s preiskavo. V okviru zbiranja obvestil se ugotavlja vse okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kjer je nastala škoda v višini nekaj tisoč evrov. O vseh ugotovitvah bodo pristojne oblasti, vključno z državnim tožilstvom, obveščene.

Nekateri so sprva domnevali, da bi lahko šlo za napad na bankomate, drugi za miniranje, povezano z gradnjo podzemne garaže v bližini trgovine, medtem ko so tretji menili, da bi morda šlo za močne petarde. Pozneje se je izkazalo, da so raznesli parkomate. »En parkomat pred Škerjančevo so razgnali. Ga ni več. Morda še kakšnega,« je zapisal eden od uporabnikov. Omenjajo tudi parkomat na ulici Polonce Čude in na Jakčevi ulici.