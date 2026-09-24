Z nožem mu je prebodel srce, nato pa Gregor sodbo spremljal kar prek zaslona: sodnica besnela

NA SODIŠČU

Uboj lastnika okrepčevalnice Fontana v Grosupljem.

»To je pa zdaj že višek, zato sem se odločila, da bom pisala direktorju zavoda, saj tudi tokrat niso zagotovili spremstva, da bi obdolženega pripeljali na sodišče, čeprav so bili o datumu naroka obveščeni že pred enim mesecem,« se je še pred začetkom naroka, v katerem se zaradi kaznivega dejanja uboja zagovarja Gregor Finc, pridušala predsednica petčlanskega senata, sodnica Ana Babnik. Bistveno ali nebistveno? Fincu, ki je sojenje zato spremljal prek videokonference, obtožnica očita, da je 26. julija 2024 pred okrepčevalnico Fontana v Grosupljem ubil njenega lastnika Đevdeta R. Že dlje želi ...