Pred 34 leti so ubili Ivana Krambergerja: številne njegove napovedi so se uresničile

Kako čas leti, niti sanja se nam ne, pove starejši možakar iz Slovenskih goric, ki nas je pred dnevi spomnil, da bo jutri, v nedeljo, 7. junija, minilo natanko 34 let, odkar je v Slovenskih goricah tekla prva kri »slovenske demokracije«, kot so nekateri poimenovali umor dobrega človeka iz Negove Ivana Krambergerja. Drugi moški ob gostilniškem pultu v Lenartu dopolni kolega, da niti danes, toliko let pozneje, ne moreš verjeti, koliko Ivekovih besed se je uresničilo: »Čeprav je bil preprost, neizobražen, pri marsičem je imel prav, ko je govoril, ljudje – odprite oči, Slovenci, naredimo nekaj pametnega zase!« Rad je govoril tudi o spreobrnjencih, ki da so res najslabši ...

Krambergerjev rojstni kraj je Ženjak pri Benediktu v Slovenskih goricah. Leto 1936 je bilo prav posebno, saj se je v revni viničarski družini materi Jožefi in očetu Francu 4. maja (na isti dan 44 let pozneje je umrl njegov vzornik Tito, op. p.) kot osmi od enajstih otrok rodil sin Ivan. Takrat gotovo niti slutila nista, da bo postal tako dober in velik človek.

Postavili so mu doprsni kip.

Življenjska pot Ivana Krambergerja je bila vse prej kot lahka. Že kot otrok je okusil revščino in trdo delo. Starši so ga poslali služit k bogatim kmetom v Voličino, kjer je pogosto stradal, spal v jaslih in večkrat pobegnil domov. Največ opore so mu dajali bratje in sestre, ki so mu nosili obleko in mu pomagali preživeti najtežje dni. Pozneje ga je brat Lovrenc odpeljal k drugemu kmetu v Benedikt, kjer so bile razmere precej boljše. Tam je lahko obiskoval tudi šolo, v kateri se je šele v četrtem razredu resneje naučil brati in pisati. Kljub težkemu začetku je osnovno šolo uspešno zaključil in se nato izučil za dimnikarja.

Po služenju vojaškega roka v Titogradu, današnji Podgorici, kjer je opravil vozniški izpit in postal celo inštruktor vožnje, se je kot prostovoljec vključil v gradnjo ceste Beograd–Bar. Njegovo delo je prekinila huda prometna nesreča, po kateri je ostal invalid. Leta 1963 ga je želja po boljšem življenju odpeljala v Nemčijo. Pot ga je vodila prek Avstrije in begunskega taborišča v Zirndorfu do Duisburga, kjer je začel pri najnižjih delih. Delal je kot smetar in v kemični tovarni, nato pa ga je življenjska sreča povezala z zdravnikom, ki ga je kasneje povabil v bolnišnico Marien Hospital. Tam se je Kramberger srečal z dializnimi aparati, postal dializni tehnik ter razvil več tehničnih izboljšav ter jih tudi patentiral. Patenti so mu prinesli precejšnje prihodke, vendar denarja ni kopičil zase.

Puška, s katero je bil ustreljen. FOTO: Dejan Javornik

Prav v Nemčiji se je začelo njegovo dobrodelno poslanstvo. Zbiral je zdravila za ljudi v stiski, pomagal bolnišnicam in številnim ustanovam podaril kar 42 dializnih aparatov. Zaradi svoje nesebičnosti je postal znan kot dobri človek iz Duisburga, pozneje pa kot dobri človek iz Negove.

Leta 1983 se je invalidsko upokojil in se z ženo Marjeto vrnil v domovino. Ob Negovskem jezeru sta zgradila hišo, v kateri je nekaj let delovala priljubljena gostilna. Kramberger pa se ni ustavil. Začel je pisati knjige, med katerimi je najbolj znana njegova avtobiografija Trnova pot. Knjige je prodajal sam, neposredno med ljudmi, na ulicah in trgih po vsej Sloveniji.

Leta 1990 je kot nestrankarski kandidat kandidiral za predsednika predsedstva Slovenije. Kampanjo je vodil skoraj brez denarja, s pomočjo družine in z veliko iznajdljivosti. Po Sloveniji je potoval z doma izdelanim vozilom, na shode pa pogosto pripeljal tudi svojo opico Ančko. Njegovi govori so bili namenjeni predvsem malemu človeku, revnim in zapostavljenim. Čeprav ni imel podpore velikih političnih struktur, je v prvem krogu volitev osvojil 18,5 odstotka glasov in zasedel tretje mesto za Milanom Kučanom in Jožetom Pučnikom.

Njegovi govori so bili namenjeni predvsem malemu človeku, revnim in zapostavljenim.

Ko se je pripravljal na novo predsedniško kandidaturo leta 1992, se je njegova življenjska zgodba tragično končala. Na predvolilnem shodu v Jurovskem Dolu je bil 7. junija ustreljen. Za umor je bil obsojen domačin Peter Rotar. Morilske krogle niso našli, zato je Krambergerjeva smrt ostala predmet ugibanj in različnih teorij vse do danes. Spomin nanj ostaja živ. V Negovi so mu postavili spomenik, leta 2022 pa so mu ob 30. obletnici smrti v Aleji velikih v Gornji Radgoni odkrili še doprsni kip, delo akademskega kiparja Mirka Bratuše.

Posebno vez s Krambergerjem ohranjajo tudi Slovenske novice. V njegov spomin je leta 1992 nastal Krambergerjev sklad, ki nadaljuje njegovo človekoljubno poslanstvo. Sklad je v več kot treh desetletjih pomagal že skoraj 400 družinam in posameznikom, skupna vrednost pomoči pa se približuje milijonu evrov.