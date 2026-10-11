Pred Brezovico bežal pred policisti in končal na strehi, več poškodovanih

Dramatično dogajanje se je danes okoli 1.30 začelo na cesti od Drenovega Griča proti Brezovici. Policisti so želeli ustaviti voznika osebnega avtomobila, ta pa njihovih znakov ni upošteval. Namesto da bi ustavil, je pospešil in nadaljeval vožnjo proti Brezovici. Po navedbah policije je med begom vozil nevarno in prehiteval druga vozila tudi čez neprekinjeno sredinsko črto.

V ovinku izgubil nadzor

Beg se je končal na Tržaški cesti na Brezovici. V blagem ovinku je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste. Najprej je trčil v robnik, nato še v drog javne razsvetljave. Vozilo se je nato zunaj vozišča večkrat prevrnilo. V nesreči so se voznik in oba potnika v avtomobilu lažje telesno poškodovali.

Vozniku odredili strokovni pregled

Policisti so vozniku v nadaljnjem postopku odredili strokovni pregled. Iz policijskega sporočila za zdaj ni razvidno, ali sumijo na vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi oziroma kaj bodo pokazali rezultati pregleda. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Beg pred policisti lahko ogrozi tudi povsem nedolžne voznike

Tokrat so jo voznik in potnika po prvih podatkih odnesli z lažjimi poškodbami, med begom pa je voznik prehiteval druga vozila in vozil tudi čez neprekinjeno črto. Takšno ravnanje ne ogroža le ljudi v vozilu, ki beži, temveč tudi druge voznike, potnike, pešce in policiste na cesti. Policija zato voznike vedno znova opozarja, naj ob znakih policistov zmanjšajo hitrost in varno ustavijo. Poskus pobega lahko prvotni prekršek hitro spremeni v precej resnejši dogodek, posledice pa so lahko tudi tragične.