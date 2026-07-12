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NEVARNOSTI ZA OBČANE NI VEČ

Pred dvema dnevoma je v Pulju ustrelil moškega: zdaj so ga našli mrtvega v Sloveniji

Kaže, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti.
Intenzivne aktivnosti za izsleditev nevarne osebe so potekale vse od obvestila o ropu na območju Črnomlja. FOTO: PU istarska
Intenzivne aktivnosti za izsleditev nevarne osebe so potekale vse od obvestila o ropu na območju Črnomlja. FOTO: PU istarska
S. N.
 12. 7. 2026 | 05:00
2:55
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Moškega, ki ga je istrska policija iskala zaradi suma, da je v četrtek na območju Valdebeka v Pulju s strelnim orožjem ranil 60-letnika, so našli mrtvega v Sloveniji. Istrska policijska uprava je sporočila, da ustavlja iskanje Srđana Aleksića (1985) iz okolice Pulja, saj so ga našli mrtvega na območju Republike Slovenije. Policijska uprava Novo mesto je potrdila, da so 41-letnega hrvaškega državljana, ki sta ga zaradi kaznivih dejanj iskali tako slovenska kot hrvaška policija, našli mrtvega. Portal 24ur je poročal, da so Aleksića našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna Sela. Domnevajo, da se je pred tem zabarikadiral v družinski hiši v bližini železniške postaje.

Sinoči oropana bencinska črpalka

Policija je sporočila, da so policisti ob prihodu najprej zavarovali in zaščitili prebivalce, nato pa so osumljenca nekaj po 19. uri našli mrtvega. Po neuradnih informacijah naj bi moški storil samomor. Prebivalci Uršnih Sel so povedali, da so okoli 18. ure slišali strele. Po neuradnih informacijah slovenskih medijev je policija med posredovanjem uporabila tudi solzivec. Naselje so obkolile policijske enote.

Policijska akcija je sledila skoraj 24-urnemu iskanju oboroženega roparja, ki je v petek okoli 20. ure oropal bencinsko črpalko na območju Črnomlja. Med ropom ni bil nihče poškodovan, storilec pa je s kraja dogodka pobegnil s kombijem. Domnevno je ukradel manjšo količino denarja in cigarete.

Oborožen je bil z avtomatskim orožjem

Policija je zaradi iskanja nekaj po eni uri ponoči zaprla več cest. Širše območje je ves dan preletaval policijski helikopter. Domačini so priznali, da jih je bilo strah. Policija je navedla, da je bil osumljenec oborožen z avtomatskim orožjem. Oblečen je bil v kratke hlače in temno majico, imel je temno brado in obrito glavo.

Portal 24ur je neuradno izvedel, da je Aleksić med begom streljal na policiste in da naj bi bil nekdanji pripadnik specialne enote. Istrska policija je Aleksića povezovala s streljanjem, ki se je v četrtek zgodilo na območju Valdebeka v Pulju. V dogodku je bil s strelnim orožjem ranjen 60-letni moški, ki je ostal na zdravljenju v puljski bolnišnici.

Policija je prebivalce že pred tem opozorila, da je Aleksić nevarna oseba in da je najverjetneje oborožen s strelnim orožjem. Pozvala jih je, naj se mu ne približujejo, temveč naj policiji sporočijo vse informacije o njegovem gibanju.

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