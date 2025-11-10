  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Napad pred trgovino v Postojni: moški ustavil avto in udaril kolesarja po glavi

Morebitne očividce prosijo, naj svoja opažanja sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije.
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
S. U.
 10. 11. 2025 | 11:05
 10. 11. 2025 | 11:20
1:03
A+A-

V nedeljo, 9. novembra 2025, so policisti okoli 20, ure prejeli obvestilo, da pred eno izmed trgovin v Postojni leži nezavesten moški.

Po doslej zbranih ugotovitvah Policijske uprave Koper se je 43-letni moški vozil s kolesom po pločniku, ko je z osebnim vozilom pripeljal neznani moški, ustavil in kolesarja udaril po glavi. Poškodovanec je bil pod vplivom prepovedanih drog. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preiskavo v smeri potrditve suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Morebitne očividce prosijo, naj svoja opažanja sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije.

PU Koper Postojna droge
12:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA NA NUJNI VOŽNJI

Po smrti mladega reševalca Anžeta njegova sestra objavila srce parajoč zapis: »Ni pravice na tem svetu« (FOTO)

»Vsak, ki me pozna, ve, kako ponosno sem govorila o tem, kaj počneš. Bila sem, in vedno bom, ponosna nate.«
10. 11. 2025 | 12:03
11:26
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Drama v slovenskem šovu! »Prišel je pijan kot kanta« (VIDEO)

Po številnih nesporazumih in razočaranjih je Anja strokovnjakom razkrila, da je njen mož več dni ni obvestil, kje je, nato pa se je vrnil pijan sredi noči.
10. 11. 2025 | 11:26
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Napad pred trgovino v Postojni: moški ustavil avto in udaril kolesarja po glavi

Morebitne očividce prosijo, naj svoja opažanja sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije.
10. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
VADITI DOMA

Kako začeti z dvigovanjem uteži in krepiti telo varno in učinkovito

Začetniški vodnik po vadbi moči! Vadba za moč je ena najboljših naložb v vaše dolgoročno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin10. 11. 2025 | 11:00
10:45
Premium
Novice  |  Slovenija
MARTINOVANJE

Na martinovanju na Studencu pisana kulturno etnološka povorka (FOTO)

Povorka, ki sta jo spretno povezovala Melanija Oberč in Žiga Mikolič, je bila prava paša za oči, saj se je okoli 200 sodelujočih iz domače krajevne skupnosti in tudi iz sosednje občine predstavilo na več vozovih, kočijah in traktorjih.
Tanja Jakše Gazvoda10. 11. 2025 | 10:45
10:45
Novice  |  Slovenija
GOLOB IN JANŠA NA NOŽ

Politbarometer: podpora Golobovi Svobodi je po Šutarjevem zakonu močno zrasla

Najnovejša raziskava Politbarometer, ki jo za Delo izvaja Mediana, kaže, da je po tragediji v Novem mestu in napovedi odločnih ukrepov Golobove vlade stranka Svoboda pridobila več naklonjenosti javnosti.
10. 11. 2025 | 10:45

Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
