Napad pred trgovino v Postojni: moški ustavil avto in udaril kolesarja po glavi

V nedeljo, 9. novembra 2025, so policisti okoli 20, ure prejeli obvestilo, da pred eno izmed trgovin v Postojni leži nezavesten moški.

Po doslej zbranih ugotovitvah Policijske uprave Koper se je 43-letni moški vozil s kolesom po pločniku, ko je z osebnim vozilom pripeljal neznani moški, ustavil in kolesarja udaril po glavi. Poškodovanec je bil pod vplivom prepovedanih drog. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preiskavo v smeri potrditve suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Morebitne očividce prosijo, naj svoja opažanja sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije.