Pred ljubljansko porodnišnico več policijskih vozil, zasegli dve pištoli z nabojniki

Pred ljubljansko porodnišnico je bilo v sredo popoldne mogoče opaziti več policijskih vozil. Dogajanje je vzbudilo precej pozornosti mimoidočih, saj naj bi bil pred vhodom v porodnišnico policijski kombi z vključenimi lučmi, na območju pa naj bi bilo tudi več policijskih avtomobilov. Po prvih zapisih očividcev naj bi dva policijska avtomobila zaprla cesto proti porodnišnici, dva pa naj bi bila tudi pri izvozu. Pri izvozu iz porodnišnice, v manjšem parku, naj bi policisti obravnavali eno osebo, na cesti pa naj bi stal rdeč avtomobil z odprtimi vrati. Po navedbah očividcev naj bi policisti postopek izvedli tudi pri vhodu v porodnišnico.

Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so nam potrdili, da so bili policisti v sredo popoldne obveščeni o incidentu »Včeraj popoldne smo bili obveščeni o sporu zaradi parkiranja na območju centra Ljubljane, kjer naj bi moški drugemu kazal pištolo. V dogodku ni prišlo do fizičnega obračuna, prav tako ni bil nihče poškodovan,« so pojasnili na PU Ljubljana. Policisti hitro ukrepali in »takoj po dogodku smo izsledili dve osebi in z njima izvedli postopek, med katerim smo jima zasegli dve pištoli s pripadajočima nabojnikoma.«

Našli dve pištoli

Kot smo dodatno izvedeli, je eno vozilo zaparkiralo drugo. Ko je voznik zaparkiranega vozila opozoril, da ne more odpeljati, je eden od moških iz drugega vozila, ki je ostal sam, pokazal pištolo oziroma ga z njo ustrahoval. V vozilu, ki naj bi zaparkiralo drugo vozilo, sta bila sprva dva moška. Eden od njiju je nato odšel v porodnišnico, drugi pa ostal v vozilu. Kmalu po sporu je bila na kraju že policija.

Policisti so nato pri obeh moških iz istega avtomobila našli dve pištoli: pri tistem, ki se je vrnil iz porodnišnice, in pri njegovem znancu, ki je z orožjem ustrahoval drugega voznika. Orožje so zasegli in ga poslali v nadaljnjo analizo. Preverjajo tudi, za kakšni pištoli gre in ali imata osebi ustrezno orožno dovoljenje. Policijska preiskava se nadaljuje. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še sporočili.