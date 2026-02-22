Pred odhodom zakuril krušno peč, po okoli dveh urah opazil, da hiša gori

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj čez 20. uro obveščeni o požaru stanovanjskega objekta na območju krajevne skupnosti Besnica. Tako je lastnik okoli 18. uri pred odhodom od doma zakuril krušno peč.

Okoli 50.000 evrov škode

Ob vrnitvi po okoli dveh urah pa je opazil, da hiša gori. Požar so pogasili gasilci. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Policisti so kraj zavarovali, ogled pa bodo opravili danes čez dan. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.