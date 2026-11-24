Kot smo poročali, so se danes dopoldne na družbenih omrežjih pojavile informacije o incidentu na Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju. Na območju šole je veliko policistov, učence pa so evakuirali. Da so otroci zunaj in da je na kraju policija, nam je potrdila tudi ena od zaposlenih na šoli in novomeška policija.

Medtem smo prejeli uradna pojasnila Policijske uprave Novo mesto. Policisti so bili ob 8.55 obveščeni o poškodovanem otroku v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda na območju Črnomlja«. »Po prvih ugotovitvah je otrok lažje poškodovan. Na kraju je bil deležen prve pomoči, nato pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico na pregled in nadaljnjo oskrbo,« so nam sporočili s policije. Na kraj so nemudoma napotili policiste in kriminaliste, ki zbirajo obvestila, opravljajo ogled in ugotavljajo okoliščine dogodka.

Oglasil se je ravnatelj: učenci na hodniku našli okrvavljenega sošolca

Prejeli smo tudi odgovor ravnatelja Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj Borisa Mužarja, ki je potrdil, da se je danes zjutraj na šoli zgodil nasilni dogodek. »Danes zjutraj, okrog 9. ure, se je na naši šoli zgodil nasilni dogodek. Učenci so na hodniku opazili ležati okrvavljenega sošolca iz 9. razreda. Poškodovan je bil z ostrim predmetom. Čisto slučajno je bila v tem času pri meni na poslovnem sestanku zdravnica, ki je otroka takoj po dogodku oskrbela, nato pa so ga reševalci odpeljali v nadaljnjo oskrbo. Trenutno dogodek obravnava policija.«

Dogodek je prizadel tako zaposlene na šole kot starše in učence. »Leta se na šoli trudimo zagotavljati varno in spodbudno okolje, zato je dogodek prizadel učence, starše in zaposlene,« nam je sporočil ravnatelj. Nekateri starši so po nasilnem dogodku svoje otroke odpeljali domov, preostali učenci pa so nadaljevali pouk. Po besedah ravnatelja bodo v sredo predvidoma nadaljevali šolsko delo.

Z ministrstva pa so dopoldne sporočili, da naj bi po prvih informacijah v dogodku zamaskiran učenec z ostrim predmetom napadel vrstnika in ga poškodoval. Razmere spremljajo in usklajujejo nadaljnje ukrepe. Pri tem je prednostna naloga zagotoviti varnost otrok ter vso potrebno strokovno podporo učencem, staršem in zaposlenim, so zapisali.

Neuradno naj bi vrstnik zabodel vrstnika

Neuradno smo pisali, da je vrstnik z nožem zabodel mladoletnega vrstnika. Policija naših neuradnih informacij o napadu z nožem za zdaj še ni potrdila. »Ker preiskava še poteka in gre za mladoletno osebo, več informacij za zdaj ne moremo posredovati. O ugotovitvah bomo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče.« Čakamo tudi na odgovore vodstva osnovne šole, kaj se je zgodilo.

Na družbenih omrežjih so se danes ob 9.43 pojavile informacije o dogajanju na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj. »V Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju se je nekaj zgodilo. Ne vemo, kaj. Polno je policije, otroci so zunaj. Izogibajte se območju okoli šole!« je zapisal eden od članov facebook skupine.

Ob današnjem dogajanju so se na družbenih omrežjih pojavili tudi kritični komentarji glede varnosti na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj. Eden od uporabnikov je zapisal, da naj bi na šoli vsakodnevno preverjali, ali imajo učenci pri sebi elektronske cigarete in mobilne telefone, ne pa tudi nožev in drugih nevarnih predmetov. Drugi uporabnik je ob tem zapisal, da naj bi učenci stvari sami jemali iz šolskih torb, saj naj učitelji in drugi zaposleni ne bi smeli posegati vanje.