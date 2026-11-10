Pred osnovno šolo voznik spregledal 15-letnico, odpeljali so jo

V ponedeljek, 9. novembra, ob 16.36 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Dekanih. Po njihovih ugotovitvah je 36-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Rižane proti Bivju. Ko je pripeljal do prehoda za pešce pri osnovni šoli v Dekanih, je spregledal 15-letno peško in z avtomobilom trčil vanjo.

Poškodovano deklico odpeljali v izolsko bolnišnico

Na kraj so bili napoteni reševalci, ki so poškodovano najstnico odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Iz bolnišnice so policiste pozneje obvestili, da je 15-letnica v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik, ki mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.

V 24 urah obravnavali 26 prometnih nesreč

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležili 288 klicev. Med 54 interventnimi dogodki so obravnavali 26 prometnih nesreč, eno kršitev javnega reda in miru ter pet kaznivih dejanj.