Pred piranskim hotelom ju je premagala strast, a ni se dobro končalo

V noči na soboto, natančneje ob 2.35, so policisti posredovali pred enim izmed hotelov v Piranu, kjer sta spolno občevala 49-letni moški in 38-letna ženska, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Ker je njuno ravnanje motilo mimoidoče in goste hotela, ju je na to opozoril hotelski uslužbenec, a sta ga zaljubljenca začela žaliti, moški pa ga je nato celo prijel za vrat in mu grozil. Policisti so 49-letniku in njegovi ljubimki izdali plačilna naloga.

Slabi dve uri pozneje je občan iz okolice Kopra policijo obvestil, da mu partnerka, ki ima izrečen ukrep prepovedi približevanja, razbija po vhodnih vratih. Policisti so na kraju izsledili 43-letno žensko, ki je kričala in žalila partnerja ter s tem kršila izrečeni ukrep, so navedli na PU Koper. Ker kljub opozorilom ni prenehala s kršitvijo, so ji odredili pridržanje in zoper njo uvedli prekrškovni postopek.