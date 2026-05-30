Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil preko škarpe v globel, dva hudo poškodovana

Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne manjši avtobus zdrsnil preko škarpe v globel na travnato površino. Na avtobusu je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ugotavljajo, so navedli na PU Koper.

Kot so za pojasnili na Policijski upravi Koper, so bili policisti o nesreči obveščeni okoli 11. ure. Trenutno opravljajo ogled kraja nesreče.

Med udeleženci nesreče so tuji državljani, po zaenkrat znanih podatkih gre za državljane Turčije. Voznik minu avtobusa je bil hrvaški državljan.