Pred UKC-jem zadel pešca, ta je obležal na cesti

V bližini UKC Maribor je danes prišlo do prometne nesreče, v kateri se je poškodoval pešec. Po poročanju portala mariborinfo se je nesreča zgodila na prehodu za pešce na Ljubljanski ulici. Prve informacije kažejo, da je voznik osebnega vozila na prehodu za pešce trčil v pešca, ta pa je po trku obležal na cesti. Na kraj nesreče so prispeli reševalci nujne medicinske pomoči in poškodovani osebi nudili prvo pomoč.

V Mariboru so v zadnjih 24 urah obravnavali še eno prometno nesrečo. Kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, so na območju Limbuša včeraj zvečer obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. Po njihovih prvih informacijah je voznica osebnega avtomobila zapeljala čez nasprotno smerno vozišče in trčila v drug osebni avtomobil z voznikom, ki se je pri tem huje poškodoval. Ob tem se je lažje poškodoval voznikov sopotnik, lažje poškodbe pa je dobila tudi voznica. O nesreči še zbirajo obvestila.