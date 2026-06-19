Predrznež udaril na območju Trebnjega! Iz odprtega vozila ukradel kuverto, v njej 12.00 evrov

Novomeški policisti poročajo o drzni tatvini v Dolenji Nemški vasi na območju Trebnjega. Po prvih ugotovitvah je neznanec iz odklenjenega vozila odtujil kuverto, v kateri je bilo 12.00 evrov gotovine. Policisti okoliščine kaznivega dejanja preiskujejo in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca.

Izginila rotacijska kosilnica, nahrbtna kosilnica in motorna žaga

V času od 16.6 do 18. 6. pa je iz lesenih objektov poleg stanovanjske hiše v Dolnjem Ajdovcu na območju Dolenjskih Toplic nekdo ukradel rotacijsko kosilnico, nahrbtno kosilnico in motorno žago. Lastnika je oškodoval za okoli 1700 evrov.