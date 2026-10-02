Predrzni voznici zaporna kazen: Ana Marija se je po trčenju brigala le zase

HUDA PROMETNA NESREČA

Kmalu bo minilo 10 let, odkar je Matic ostal brez noge.

Potem ko je tožilstvo v primeru hude prometne nesreče za nekdanjo kamniško občinsko svetnico predlagalo leto in 10 mesecev zapora, ob tem pa ni nasprotovalo alternativni izvršitvi kazni, in sicer delu v splošno korist, je bila sodba za Ano Marijo Suhoveršnik najbrž šok. Ne le da obrambi senata pod predsedstvom sodnice Dejane Fekonja ni uspelo prepričati, naj izreče oprostilno sodbo, zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje ji je prisodil celo tri leta zapora. 3 leta zapora ji je izrekel senat. Kot smo poročali, se je nesreča zgodila 28. januarja 2017 okoli polnoči, ko je Suhoveršnikova s ...