Pregon kot iz filma, z ukradenim vozilom divjal čez mejo in nato pobegnil peš

Neznani storilec, ki je danes zjutraj v italijanski Bologni ukradel terensko vozilo Ford Ranger italijanskih registrskih oznak, je sprožil obsežno čezmejno policijsko akcijo. Med begom je po primorskih cestah vozil tudi več kot 150 kilometrov na uro, vozil po nasprotnem voznem pasu, nevarno prehiteval in ogrožal druge udeležence v prometu.

Italijanski varnostni organi so slovenske policiste o kraji vozila obvestili ob 8.18. Po podatkih GPS se je ukradeni Ford Ranger premikal proti Sloveniji, zato so slovenski policisti začeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev. Vozilo so opazili pri Dutovljah in ga skušali ustaviti, vendar voznik njihovih znakov ni upošteval. Namesto tega je močno pospešil in nadaljeval vožnjo proti Štanjelu, pri čemer je po navedbah policije dosegal hitrosti več kot 150 kilometrov na uro.

Beg se je nadaljeval proti Kostanjevici, kjer je voznik vozil tudi po nasprotnem smernem vozišču, nevarno prehiteval »v škarje« in s svojim ravnanjem ogrožal druge udeležence v prometu. Nato je preko Opatjega sela pobegnil v Italijo, slovenski policisti pa so mu sledili, medtem ko je Operativno-komunikacijski center o dogajanju sproti obveščal italijanske varnostne organe. V Italiji je voznik ponovno obrnil smer vožnje in se znova odpravil proti Sloveniji. Med vožnjo je večkrat sunkovito zaviral ter podrl drog javne razsvetljave. Nekaj kilometrov pred slovensko mejo je zapustil vozilo in pobegnil peš.

Nadaljnji postopek so prevzeli italijanski varnostni organi. Slovenski policisti medtem obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policija poziva priče

Policija poziva vse voznike in druge udeležence v prometu, ki jih je osumljenec med nevarno vožnjo ogrožal ali so bili priča njegovemu ravnanju, naj to čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali se obrnejo na Policijsko postajo Sežana oziroma Policijsko postajo Nova Gorica. Njihove informacije bodo pomembne za nadaljnji dokazni postopek.