Prehitra voznica (20) končala v vinogradu

V torek okrog 17. ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Zgornji Pohanci, kjer je 20-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v vinograd. Lažje poškodbe so ji oskrbeli v bolnišnici, policisti pa ji bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.

Brežiški policisti so prav tako okrog 17. ure med opravljanjem nalog v Dobovi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila opel astra in med postopkom ugotovili, da 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je vozil pijan. V litru izdihanega zraka pa je imel 0,71 miligrama alkohola, zato so mu preprečili nadaljnjo vožnjo, zasegli avtomobil, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 21. uri so policisti v Brežicah ustavili še voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak ter med postopkom ugotovili, da 42-letnik vozi pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. V litru izdihanega zraka je imel 0,48 miligrama alkohola, hitri test pa je potrdil tudi prisotnost prepovedanih drog, so sporočili s PU Novo mesto. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil, zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa bo priveden v postopek pred pristojno sodišče.