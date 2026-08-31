Prehitri motorist padel v strugo Kokre, z njim je hudo

V nedeljo ob 14.44 je na regionalni cesti, ki povezuje Preddvor in Zgornje Jezersko voznik motornega kolesa zapeljal v strugo reke Kokre in v njem obležal hudo poškodovan, so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP Kranj v sodelovanju z gasilci GARS Kranj, ki so zavarovali kraj nesreče, na motornem kolesu odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin in že iztekle nevtralizirali. Reševalni ekipi sta poškodovanega motorista oskrbeli, imobilizirali in ga pripravili za helikopterski transport, dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik pa ga je s helikopterjem nato prepeljala v ljubljanski klinični center.

O prometni nesreči so bili obveščeni tudi policisti Policijske uprave (PU) Kranj, tamkajšnji tiskovni predstavnik Roland Brajič pa je danes sporočil podrobnosti nesreče: »Policisti PU Kranj so obravnavali padec 53-letnega motorista, državljana Avstrije, ki je vozil v skupini več motoristov iz smeri Preddvora proti Zgornjem Jezerskem. Po doslej znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno in z motorjem trčil v robnik pločnika, padel z motornega kolesa in trčil v drog javne razsvetljave ter se ustavil v strugi reke Kokre pod nivojem vozišča.« Policisti zoper voznika motornega kolesa vodijo prekrškovni postopek.