Prehod za pešce postal prizorišče nesreče: mopedist (15) zbil deklico

V soboto, 8. novembra 2025, so bili policisti malo pred 20.30 obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na Prečni ulici v Pivki.

Po podatkih Policijske uprave Koper je bila v nesreči poškodovana 14-letna deklica, ki so jo reševalci oskrbeli v Zdravstvenem domu Postojna. Policisti so ugotovili, da sta deklici cesto prečkali na označenem prehodu za pešce, ko se je proti njima pripeljal 15-letnik iz okolice Postojne, ki je vozil moped. Z njim se je peljal še 16-letni sopotnik iz Pivke. Voznik mopeda je trčil v eno od pešk, ki je pri tem padla in se lažje poškodovala.

Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče. Po zbranih obvestilih bodo zoper odgovorno osebo izvedli ustrezen ukrep.