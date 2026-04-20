Preiskali vlom pri šampionu salam

ŠTIRISTO KILOGRAMOV MESA IN MESNIN

Štiristo kilogramov mesa in mesnin niso našli.

Policisti so ugotovili, kdo je mesarju in šampionu salam Božu Zupančiču iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju pozimi odtujil kar 400 kilogramov mesa, ukradenih salam pa žal niso našli. »Od policistov sem prejel obvestilo, da so zoper znanega storilca podali kazensko ovadbo,« nam je povedal oškodovanec Božo Zupančič. To so potrdili tudi na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, kjer pojasnjujejo: »V zadevi, o kateri poizvedujete, smo prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 205. člena kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z drugim odstavkom ...