ZASEG DROGE

Preiskovalci NPU in policisti stopili na prste slovenskemu in srbskemu državljanu, oba so pridržali

Kriminalisti so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Celju preiskali vozila in stanovanja osumljencev in opravili zaseg. Kriminalistična preiskava še poteka.
To so zasegli. FOTO: Policija
STA, M. J.
 18. 5. 2026 | 17:01
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav prejšnji torek preprečili prodajo 60 kilogramov kokaina. 53-letni srbski državljan ga je v tovornem vozilu iz Španije prepeljal na območje Celja, kjer ga je nameraval predati 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom so oba prijeli.

Kriminalisti so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Celju preiskali vozila in stanovanja osumljencev. Zasegli so 60 kilogramov kokaina in približno 50.000 evrov gotovine. Osumljenca so zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil sodno pridržanje, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Zaseg preiskovalcev NPU in policije. FOTO: Policija

Osumljenima očitajo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let. Kriminalistična preiskava še poteka, zato podrobnejših informacij še ne morejo razkriti, so še dodali.

ZASEG DROGE

