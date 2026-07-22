Preiskovalni sodnik za Amirja, ki ga sumijo, da je moril v Vuhredu, odredil pripor

Preiskovalni sodnik je za 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek v Vuhredu umoril svojo tri leta mlajšo partnerko, odredil pripor. K preiskovanemu sodniku je bil pripeljan ob 16. uri, je povedal Boštjan Žaberl iz Policijske uprave Celje. Osumljenemu očitajo kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.

Vuhred FOTO: Mojca Marot

Največ mesec dni pripora

Pripor se po sklepu preiskovalnega sodnika glede na zakon o kazenskem postopku odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost.

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Moški je s kraja dogodka odšel neznano kam, žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin.

Policisti so osumljenca po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli v ponedeljek okoli 23.20.

Za kaznivo dejanje umora, ki ga očitajo osumljenemu, sicer državljanu Bosne in Hercegovine, je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.