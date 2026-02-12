Preklicali iskanje pogrešanega Alija (29), policija sporočila žalostno vest

V sredo zvečer so se policisti obrnili na medije in javnost, da bi jim pomagali pri iskanju pogrešanega 29-letnega Alija A., ki je neznano kam odšel istega dne v jutranjih urah.

Zdaj pa je tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic sporočil žalostno novico - iskalna akcija je preklicana, pogrešanega so našli, a žal ni več kazal znakov življenja. »Po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča,« je še dodal Tomaževic.