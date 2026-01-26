Prekoračil dovoljeno hitrost za več kot 60 kilometrov na uro

Minuli vikend je voznik na območju Ribnice, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, peljal 162 kilometrov na uro. Dovoljeno hitrost je z upoštevanjem varnostne razlike naprave prekoračil za 63 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija zoper njega vodi postopek o prekršku, predvidena globa je 1200 evrov.

Za prekršek je predvidena še stranska sankcija 18 kazenskih točk. Zaradi doseženega števila kazenskih točk so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali nadaljnjo vožnjo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno sodišče za prekrške, so še zapisali pri policiji.