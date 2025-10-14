  • Delo d.o.o.
KRŠITVE V PROMETU

Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv
M. U.
 14. 10. 2025 | 16:31
1:21
Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu. 

Kršitelju zasegli avtomobil

Tako so policisti PP Dolenjske Toplice v petek v okolici Žužemberka zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic. Ugotovljeno je bilo, da je 41-letni voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pobegnil s kraja nesreče, ko so ga ujeli, je konkretno napihal

Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

V noči na soboto so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa v Češči vasi ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. 20-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,70 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Zaradi kršitev so mu avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
