Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.

Kršitelju zasegli avtomobil

Tako so policisti PP Dolenjske Toplice v petek v okolici Žužemberka zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic. Ugotovljeno je bilo, da je 41-letni voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

V noči na soboto so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa v Češči vasi ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. 20-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,70 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Zaradi kršitev so mu avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.