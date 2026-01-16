Šok na sojenju za smrt grosupeljskega gozdnega moža

Pol leta po začetku vnovičnega sojenja četverici domnevnih krvnikov priljubljenega grosupeljskega gozdnega moža Stanislava Knaflja, se je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču zgodil preobrat. Tožilka Petra Vugrinec je umaknila obtožnico zoper Marjana Brajdiča, Marjana in Mihaela Grma, saj v ponovljenem postopku z gotovostjo ni možno dokazati, da so bili kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja. To je 18. marca 2021, ko je bil Knafelj brutalno pretepen. Nesrečni možakar je bil v gozdu V Zgornjih Duplicah pri Grosuplju še živ najden naslednjega dne, a četudi so tja nato kmalu zatem prispeli reševalci, se mu zaradi hudih poškodb glave in možganov življenja ni dalo rešiti.

Povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom je zdaj obtožen le še Belcl, saj je tudi ljubljansko višje sodišče, ko je obsodilno sodbo za vse štiri razveljavilo, jasno navedlo, da je situacija zanj povsem drugačna. Ter da slednjega, kot je danes spomnila tožilka, poleg časovne potne analize v povezavi z video posnetki obremenjujejo tudi na kraju kaznivega dejanja najdene biološke sledi.

Razpravljajoča sodnica Maja Povhe je sporočila, da, ker Knafelj nima živega sorodnika v ravni vrsti (nečak in nečakinja namreč to nista), kazenskega pregona zoper omenjeno trojico ne more prevzeti nihče. Brajdič in oba Grma si tako zdaj lahko dokončno oddahnejo. Na sodišče bodo najverjetneje še vedno morali priti, saj je Belclov zagovornik Andrej Gerlovič že takoj napovedal, bo sodišču predlagal, da se jih zasliši kot priče.