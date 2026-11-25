Policija je preklicala poziv javnosti za posredovanje informacij o 29-letnem osumljencu, ki je bil konec avgusta vpleten v strelski obračun v Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, se je oseba odzvala in se udeležila postopkov pred sodiščem, saj so policisti zaradi dogodka na tamkajšnje tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kot so navedli, so v okviru preiskave dogodka na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti. Ob tem so se zahvalili vsem, ki so posredovali koristne informacije.

Kaj se je zgodilo konec avgusta?

Do strelskega obračuna je prišlo 31. avgusta v središču Maribora. Po takrat zbranih informacijah policije je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval.

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Po poročanju časnika Večer naj bi bila vpletena v strelski obračun sprta že nekaj časa, prav tako naj ne bi šlo za prvi fizični obračun med njima.