Preobrat v primeru 150 oskrunjenih grobov, policija našla ukradene predmete

Primer vandalizma na pokopališčih v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in na Otoku dobiva novo nadaljevanje. O dogodku, ki je razburil svojce pokojnih in domačine, smo že poročali, zdaj pa so iz Policijske uprave Novo mesto sporočili pomemben napredek v preiskavi.

Policisti Policijske postaje Šentjernej so v petek, 18. septembra, obravnavali več primerov, pri katerih so neznani storilci na več grobovih odtujili medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče. Pri tem je prišlo tudi do poškodb več spomenikov in grobov. Ker je oškodovancev več, policija njihovega končnega števila še nima. Nekateri svojci oziroma lastniki grobov namreč primera še niso prijavili, policisti pa nadaljujejo aktivnosti, s katerimi želijo ugotoviti, kdo vse je bil oškodovan, in jih o tem tudi obvestiti.

Policisti so si po prijavah ogledali vsa tri pokopališča. Zabeležili in fotografirali so stanje, poškodbe na spomenikih in grobovih ter začeli zbirati obvestila o storilcih in ukradenih predmetih. Preiskavo so nadaljevali tudi čez ves konec tedna. Na podlagi zbranih informacij so danes prišli do odtujenih predmetov. Našli so jih pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Policisti so predmete tam zapisniško zasegli, hkrati pa pridobili podatke o osebah, ki sta jih prinesli v odkup.

Prav sled do odkupovalca barvnih kovin je pri tovrstnih tatvinah lahko pomemben del preiskave, saj storilci ukradene predmete pogosto poskušajo čim prej unovčiti. V tem primeru so policisti zasežene predmete lahko povezali s tatvinami, obravnavanimi na šentjernejskih pokopališčih.

Oškodovancev je še vedno več

Policija opozarja, da preiskava še ni končana. Ker nekateri svojci ukradenih predmetov še niso prijavili, policisti nadaljujejo ugotavljanje celotnega obsega tatvin in vseh oškodovancev. To pomeni, da končna vrednost ukradenih predmetov in skupno število poškodovanih oziroma oškodovanih grobov še nista znana. Policisti so med drugim dokumentirali tudi poškodbe na več spomenikih. Za svojce tako ne gre zgolj za materialno škodo, temveč tudi za poseg v grobove njihovih pokojnih.

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da bodo po zaključku preiskave medije seznanili z vsemi podrobnostmi. Za zdaj je tako znano, da so policisti našli del oziroma predmete, ki naj bi bili povezani s tatvinami, ter pridobili podatke o dveh osebah, ki naj bi jih prinesli v odkup. Nadaljnje ugotovitve preiskave bodo pokazale, kakšna je bila njuna vloga in kdo vse je odgovoren za dogajanje na treh pokopališčih, je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto.

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