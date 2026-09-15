Preobrat v primeru Arminove smrti: policist bi izločil posnetke telesne kamere

V primeru smrti Armina Đutovića se je pred sodiščem odprlo novo vprašanje. Dvainpetdesetletni policist Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so 8. decembra 2024 sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, želi iz sodnega spisa izločiti posnetke policijske telesne kamere. Njegova obramba trdi, da Podobnik s snemanjem ni bil seznanjen in da je bilo zato poseženo v njegove človekove pravice.

Armin Đutović FOTO: Osebni Arhiv

Kamero je tistega dne nosil policist Tomi Brdnik. Podobnikov zagovornik Tomaž Pulko je na sodišču poudaril, da njegova stranka ni vedela, da jo kamera snema.

»Zaradi navedenega obramba meni, da je bilo s snemanjem poseženo v njegove človekove pravice,« je pojasnil.

Policisti so 8. decembra 2024 posredovali zaradi dogodka na terasi enega od ljubljanskih gostinskih lokalov. Tam naj bi Armin Đutović tam razgrajal in udaril nizozemskega turista. Ko so ga policisti prijeli, naj bi se upiral, zato so uporabili prisilna sredstva. Đutović je tri dni pozneje, 11. decembra 2024, umrl v ljubljanskem kliničnem centru.

Specializirana državna tožilka Sonja Breznik se s takšno razlago ne strinja. Po njenem opozorilo o snemanju velja za osebo, zoper katero policisti vodijo postopek, ne pa tudi za policiste, ki pri tem opravljajo uradne naloge.

Sodnika presenetila poteza obrambe

Ob tem se je odprlo zanimivo protislovje. Obramba želi posnetke izločiti, hkrati pa se nanje sklicuje pri dokazovanju, da Podobnik Armina Đutovića pred usodnim dogodkom ni poznal. Pulko je pojasnil, da bi Podobnik, če bi pokojnega poznal, vedel, kako se piše, in ga tega med intervencijo ne bi spraševal.

Tomaž Podobnik krivde ni priznal. FOTO: Dejan Javornik

Podobnik krivde ne priznava

Podobnik je pred sodnikom zanikal krivdo za kaznivo dejanje opustitve pomoči. Kazenski zakonik določa, da je kaznivo, če nekdo ne pomaga osebi v neposredni smrtni nevarnosti, če bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za drugega. Isto kaznivo dejanje tožilstvo očita še policistom Tomiju Brdniku, Marku Golešu, Maji Vojsk in Niki Marčič. Goleš in obe policistki so krivdo že zanikali.

Za 25. september je razpisan predobravnavni narok za Jana Dovnika, ki je med omenjenimi edini obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti. Tožilstvo mu očita, da je Đutovića davil s pritiskanjem na grlo. Brdnik se bo o krivdi izrekel 2. oktobra.