Preobrat v primeru pogrešane Line (16): Bila je v romskem naselju. Noče izdati, kdo sta ta dva moška ...

»Lina je doma. Včeraj smo jo šli iskat na Policijsko upravo Novo mesto, policisti so z njo tudi opravili razgovor,« nam je v telefonskem pogovoru danes povedal Kristjan Cojhter s Poganške ulice v Novem mestu. Po njegovih navedbah je bila v romskem naselju Brezje oz. Žabjak.

Danes je po spletu resda zaokrožil posnetek, v katerem 16-letna Lina trdi, da ni bila ugrabljena, a iz posnetka se vidi, da dekle bere. »Ja, dva moška sta ji napisala, kaj mora povedati, a ona nam noče izdati, kdo sta ta dva moška. Je prestrašena in se boji. Vzeli so ji tudi mobilni telefon, tako da je zdaj brez njega,« pravi Kristjan, ki želi, da se razišče, kaj se dogaja. Iz posnetkov nadzornih kamer je namreč vidno, da so jo v petek zvečer na silo spravili v avto.