SODNI POSTOPEK SE NADALJUJE

Preobrat v primeru umora Andreja Kirbiša: to je naredilo višje sodišče, strelec naj bi bil profesionalec

Primer se vrača na prvo stopnjo, kjer bodo morali znova presojati dokaze in okoliščine kaznivega dejanja.
Obtoženi Slodnjak in njegov zagovornik Andrej Kac sta bila lani zadovoljna ob oprostilni sodbi. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Obtoženi Slodnjak in njegov zagovornik Andrej Kac sta bila lani zadovoljna ob oprostilni sodbi. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Tudi v Mostju je potekal narok: rekonstrukcija umora.

Tudi v Mostju je potekal narok: rekonstrukcija umora.

Kaj se je zgodilo usodnega dne?

Kaj se je zgodilo usodnega dne?

Svečke na kraju umora v Mostju

Svečke na kraju umora v Mostju

Kristijan Slodnjak iz Trnovske vasi pri Ptuju naj bi naročil umor Andreja Kirbiša iz Kidričevega. FOTO: Nn

Kristijan Slodnjak iz Trnovske vasi pri Ptuju naj bi naročil umor Andreja Kirbiša iz Kidričevega. FOTO: Nn

Obtoženi Slodnjak in njegov zagovornik Andrej Kac sta bila lani zadovoljna ob oprostilni sodbi. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Tudi v Mostju je potekal narok: rekonstrukcija umora.
Kaj se je zgodilo usodnega dne?
Svečke na kraju umora v Mostju
Kristijan Slodnjak iz Trnovske vasi pri Ptuju naj bi naročil umor Andreja Kirbiša iz Kidričevega. FOTO: Nn
 12. 4. 2026 | 05:00
 12. 4. 2026 | 06:48
Senat Višjega sodišča v Mariboru, ki mu je predsedovala višja sodnica, mag. Mateja Kamenšek Gornik, je opravil pritožbeno sejo zoper oprostilno sodbo Kristijanu Slodnjaku v zvezi z obtožbami o sostorilstvu pri umoru Andreja Kirbiša leta 2022 v Mostju v Občini Juršinci.

Višji sodniki so upoštevali argumente tožilstva, preklicali oprostilno sodbo in jo vrnili v vnovično obravnavo na ptujskem okrožnem sodišču. Tožilstvo je namreč v pritožbi vztrajalo pri obtožnici in predlagalo izrek obsodilne sodbe ali razveljavitev oprostilne in ponovno sojenje. Slodnjaku je po 30 mesecih sojenja in 53 obravnavah, najprej za pomoč pri umoru, nato pa za umor v sostorilstvu, veliki senat ptujskega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Nika Brumen, lani na predvečer Prešernovega dneva izrekel oprostilno sodbo.

Morilec neznan

Predsednica senata je pred letom dni v obrazložitvi dejala, da tožilstvo obtoženemu krivde ni dokazalo, da bi Slodnjak sodeloval pri umoru Kidričana Kirbiša 17. februarja 2022 na lokalni cesti v Mostju, žrtev pa je pozneje v mlaki krvi našel domačin, ki je peljal gnoj na njivo. Višja državna tožilka Janja Bernard Korpar je takoj po izreku oprostilne sodbe napovedala pritožbo, enako zagovornik mame in brata umorjenega Kirbiša, odvetnik Alen Vidonja. Obdolženi Slodnjak in njegov zagovornik, odvetnik Andrej Kac, sta bila z razpletom, ki sta ga napovedovala že ob prihodu na sodišče, zadovoljna. Neznanka ostaja, kdo je bil morilec.

Tudi v Mostju je potekal narok: rekonstrukcija umora.
Tudi v Mostju je potekal narok: rekonstrukcija umora.

Kot je bilo slišati, tožilstvu ni uspelo zagotoviti niti enega materialnega dokaza o dogovarjanju med Slodnjakom in neidentificiranim strelcem o tem, da bosta Kirbišu vzela življenje. Nedokazan je ostal tudi bistveni očitek, da naj bi obtoženi neznanemu sostorilcu posredoval podatke o času in kraju srečanja s Kirbišem, je dodala sodnica. Posredni dokazi pa po oceni sodišča med seboj niso dovolj trdno in logično povezani, da bi na njihovi podlagi lahko z gotovostjo sklepali, da je Slodnjak sodeloval s strelcem. Zato je sodišče zaključilo, da po presoji vseh dokazov obstaja razumen dvom o očitkih iz obtožnice, in je Slodnjaka oprostilo obtožb. Sodišče je še opozorilo, da v kazenskem postopku velja domneva nedolžnosti, pri čemer mora tožilec krivdo obtoženca dokazati z najvišjim dokaznim standardom, onkraj razumnega dvoma, in da mora sodišče, ko tožilec tega dokaznega bremena ne zmore, obtoženca oprostiti.

Motiv: dolg

Tožilstvo pa je v obtožnici zatrjevalo, da se je Slodnjak Kirbiša hotel znebiti, da bi se rešil dolga, in da je bil to umor na zahrbten način, saj da je obtoženi Kidričana v Mostje zvabil z zvijačo, da mu bo tja prinesel del dogovorjenih obresti od posojila, tja pa ni prišel. V tistem času je bil obtoženi, nekdanji zavarovalničar, 20 kilometrov stran pri svoji stranki v okolici Benedikta v Slovenskih goricah zaradi škodnega dogodka. Kriminalisti in tožilstvo so prepričani, da se je za sestanek s stranko za tisti dan dogovoril zato, da bi si zagotovil alibi, na kraj pa da je poslal sostorilca, ki je Kirbiša ustrelil. Kdaj in kako naj bi se obtoženi za umor Kirbiša dogovoril s strelcem, na sojenju ni bilo ugotovljeno. Kot je znano, je tožilka tik pred sklenitvijo glavne obravnave modificirala obtožnico, ki Slodnjaka ni več bremenila pomoči pri umoru, ampak umora v sostorilstvu, za obtoženega pa predlagala 28 let zapora.

Kaj se je zgodilo usodnega dne?
Kaj se je zgodilo usodnega dne?

V sklepni besedi je zatrdila, da dokazi in pričanja nedvomno potrjujejo krivdo, obtoženi pa je imel motiv, saj je pokojnemu Kirbišu dolgoval veliko denarja. Po sodbi je tožilka nemudoma napovedala pritožbo, ob tem pa povedala, da je njeno delo precej otežilo dejstvo, da strelca še vedno niso izsledili. Storilci so po njenem mnenju ravnali zelo premišljeno in načrtovano, sproti so zakrivali sledi in je zato še toliko težje odkriti, kdo vse je sodeloval pri kaznivem dejanju. Pritožbo sta vložila tako tožilstvo kot pooblaščenec oškodovancev, matere in brata umorjenega, medtem ko obramba, ki jo zastopa odvetniška pisarna Andreja Kaca, vztraja pri nedolžnosti.

Podatkov nista širila

Ptujska ODT Janja Bernard Korpar je navedla dva pritožbena razloga, za tožilstvo je sporno predvsem zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Tožilstvo namreč nasprotuje mnenju sodišča na prvi stopnji, da ni neposrednih dokazov glede tega, da bi obdolženec strelcu sporočil podatke o kraju in času srečanja z žrtvijo, pa tudi ne dokazov o skupni volji obdolženega in morilca, da mu vzameta življenje, saj meni, da je indični krog, ki bi potrjeval očitke, sklenjen. V pritožbi naj bi imeli vsaj 14 okoliščin in indicev, ki to potrjujejo. Šlo je za dogovor izključno med storilcem in njegovim naročnikom, pri obeh je šlo za osebe, ki teh podatkov vsaka iz svojih motivov nista želeli širiti, je dejala. Pri tem je dodala, da je bil storilec očitno profesionalec, ki je vedel, po kaj je prišel, in to storil v nekaj trenutkih. »To potrjuje, da je šlo za naklepno in usklajeno delovanje. Če bi šlo za nek naključen dogodek, si zagotovo obdolženec ne bi uredil alibija,« je dejala tožilka, prepričana, da so podani tudi vsi zakonski znaki, ki Slodnjaku dokazujejo sostorilstvo in sodelovanje s strelcem.

Kristijan Slodnjak iz Trnovske vasi pri Ptuju naj bi naročil umor Andreja Kirbiša iz Kidričevega. FOTO: Nn
Kristijan Slodnjak iz Trnovske vasi pri Ptuju naj bi naročil umor Andreja Kirbiša iz Kidričevega. FOTO: Nn

Tožilstvo je zato predlagalo, da senat višjih sodnic spremeni prvostopenjsko sodbo, Slodnjaka spozna za krivega in obsodi na 28 let zapora, kolikor je predlagala že na prvi stopnji. Tožilka je pričakovala, da bo višje sodišče sodbo razveljavilo in jo poslalo v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu. To se je zdaj tudi zgodilo. Višje sodišče je pisno sodbo izdalo v slabem mesecu dni. 

