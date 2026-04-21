Preobrat v tožbi nekdanjega direktorja Doma starejših Rakičan

SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA

Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo delodajalcu: odpoved je bila upravičena.

Potem ko je svet zavoda Doma starejših Rakičan julija lani s tesno večino enega glasu Zorana Hoblaja razrešil s položaja, obenem pa so mu vročili odpoved delovnega razmerja kot direktorju iz razloga nesposobnosti, se je Hoblaj na oboje pritožil. Na prvi stopnji je bil uspešen – na oddelku delovnega sodišča v Murski Soboti so ocenili, da je bila poteza, ko so ga odpustili, nezakonita. Razrešen zaradi sumov Nedavno je svojo odločitev sporočilo višje delovno in socialno sodišče. To je prvostopenjsko sodbo obrnilo povsem na glavo. Iz sodbe višjega sodišča izhaja, da je bila odpoved pogodbe o ...