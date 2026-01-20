  • Delo d.o.o.
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
FOTO: Diy13 Getty Images/istockphoto
S. U.
 20. 1. 2026 | 09:05
Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 220 klicev. Med njimi je bilo 113 interventnih, pri katerih je bilo potrebno posredovanje policije. V navedenem času so policisti obravnavali 20 kaznivih dejanj, 15 prometnih nesreč I. kategorije, štiri prometne nesreče II. kategorije ter osem prijav kršitev javnega reda in miru, od tega dve v zasebnem prostoru. Po 24. členu ZPrCP je bilo zaseženo eno vozilo.

Kriminaliteta

Na območju Pobrežja v Mariboru je prišlo do spora med dvema moškima. Eden je drugega v sporu z nevarnim predmetom lažje poškodoval. Osumljencu so policisti odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Prometna varnost

Na območju Slovenske Bistrice so obravnavali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, pri čemer je preizkus pokazal 0,80 mg/l alkohola. Ugotovili so tudi, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. V postopku se je do policistov nedostojno vedel in ni upošteval njihovih ukazov, zaradi česar mu je bilo odrejeno pridržanje. Zoper njega sledi obdolžilni predlog.

