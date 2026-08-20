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SPOROV NE REŠUJTE Z NASILJEM

Prepir zaradi stanovanja se je končal s hudo poškodbo glave

Med prerivanjem je ena od oseb padla in se z glavo udarila ob tla.
Simbolična fotografija FOTO: Motortion Getty Images/iStockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Motortion Getty Images/iStockphoto
A. G.
 20. 8. 2026 | 21:45
1:51
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Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so bili obveščeni o pretepu v stanovanjski hiši, kjer je med stanovalci izbruhnil spor zaradi stanovanja. Prepir je prerasel v prerivanje, med katerim je ena oseba padla nazaj in se udarila v glavo, ter pri tem utrpela hudo telesno poškodbo. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli, nato pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je prejela nadaljnjo zdravniško pomoč.

Policisti so zavarovali kraj in zbrali vsa potrebna obvestila. Kot je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto, bo zoper povzročitelja podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.

Policija svetuje: sporov ne rešujte z nasiljem

Policija ob podobnih dogodkih opozarja, da lahko že navidezno običajen prepir zelo hitro preraste v fizični obračun, posledice pa so lahko tudi zelo hude. Še posebej nevarno je prerivanje, saj lahko oseba pade in se pri tem resno poškoduje. Če pride do spora, policija svetuje, naj se udeleženci umaknejo iz konfliktne situacije in poskušajo preprečiti nadaljnje stopnjevanje. Ne uporabljajte fizične sile, groženj ali žalitev, saj lahko takšno ravnanje vodi v poškodbe in tudi v kazensko ali prekrškovno odgovornost.

Če obstaja nevarnost, da bo prišlo do nasilja, je pomembno, da se oseba čim prej umakne na varno in po potrebi pokliče policijo. Če je kdo poškodovan, je treba čim prej zagotoviti tudi zdravniško pomoč. V primeru neposredne nevarnosti je najpomembneje poskrbeti za varnost vseh udeleženih in preprečiti, da bi se konflikt še stopnjeval.

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