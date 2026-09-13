Preplah v Izoli: 47-letnik mahal s sekiro, v nahrbtniku imel še nož

V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 657 klicev, od tega 161 interventnih dogodkov. Policisti so med drugim obravnavali 33 prometnih nesreč, 20 kršitev javnega reda in miru ter 11 kaznivih dejanj.

V petek, 11. septembra 2026, so ob 22.52 bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Izole. Prijaviteljica je poročala o moškem, ki je med sporom mahal s sekiro. Policisti so kršitelja 47-letnega moškega, kmalu izsledili ter pri varnostnem pregledu v nahrbtniku našli sekiro in nož, ki sta mu bila zasežena. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti zoper njega vodijo postopek zaradi kršitve javnega reda in miru.

Danes ob 2.59 so bili iz SB Izola obveščeni o 35-letnem moškem, ki je zaradi vbodnih ran poiskal zdravniško pomoč. Po doslej zbranih obvestilih naj bi do poškodovanja prišlo po sporu med več osebami na območju Portoroža. Zdravnik je poškodbe opredelil kot lažje telesne poškodbe. Policisti intenzivno ugotavljajo okoliščine dogodka ter zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

Ob 3.54 pa so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Kopra. Po zbranih obvestilih naj bi 24-letni državljan Ukrajine skupaj z več osebami pristopil do starejšega moškega, ki je sedel na avtobusnem postajališču, in ga fizično napadel. Ko so ostale osebe kraj zapustile, je z napadom nadaljeval sam. Mimoidoči so oškodovancu priskočili na pomoč. Oškodovanec je kraj zapustil pred prihodom policistov in ga do zaključka postopka niso izsledili. Policisti so zoper 24-letnega državljana Ukrajine uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, sporočajo s PU Koper.