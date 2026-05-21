ZDRAVLJENJE NA ODDELKU PSIHIATRIJE

Prepoznale roparja v plinski maski: s sekiro je udrihal po blagajni, nato pa odnesel kaseto z denarjem

Zdraviti se bo moral na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije.
Na glavi je imel plinsko masko, v roki je držal sekiro. FOTO: Jože Suhadolnik
Ju. P.
 21. 5. 2026 | 07:00
4:26
A+A-

V trgovino v Kidričevem je v petek, 1. septembra 2023, ob približno 19.40 vstopil moški ter pošteno prestrašil zaposlene. Na sebi je imel plinsko masko, od njih je zahteval denar in zagrozil s sekiro. Svoje besede je še podkrepil, in sicer tako, da je s sekiro večkrat usekal po blagajni. Naposled je pograbil blagajno oziroma kaseto z denarjem in odšel iz trgovine. Na pomoč so prihiteli policisti in opravili ogled kraja kaznivega dejanja, osumljenca pa so kmalu izsledili in mu odvzeli prostost ter odredili pridržanje, so po dejanju sporočili s Policijske uprave Maribor. V pomoč so jim bile prodajalke, ki so povedale, da so kljub plinski maski prepoznale roparja, saj je ta redni gost trgovine. Pri možakarju so opravili hišno preiskavo, »v kateri so bili najdeni nekateri predmeti pomembni za nadaljnji postopek«.

Zaradi kaznivega dejanja ropa je Okrožno sodišče na Ptuju roparju izreklo varnosti ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ki se bo izvajal v Enoti za forenzično psihiatrijo na mariborski psihiatriji. Izkazalo se je namreč, da je bil v času dejanja neprišteven. Vsakih šest mesecev bo sodišče znova odločilo o tem, ali je obvezno zdravljenje v zavodu še potrebno, pri čemer lahko ukrep traja največ 5 let. Roparju so vzeli tudi sekiro z lesenim ročajem, rokavico in volneno kapo, kar je uporabil za izvršitev kaznivega dejanja. Le zaplenjeno trenirko so mu vrnili. Naložili so mu delno plačilo priglašenega premoženjskopravnega zahtevka v znesku 2792 evrov, v presežku do priglašenih 4792 evrov pa oškodovano družbo napotili na pravdo.

Obramba ga je skušala spraviti na prostost, a ostaja na zdravljenju. FOTO: Tadej Regent
V času dejanja je bil pod vplivom veličastnih, mističnih, religioznih in drugih blodnjav, prisluhov, njegovo mišljenje je bil kaotično in nepovezano.

Na nogometni tekmi

Zagovornica obdolženega se je pritožila in predlagala, da Višje sodišče v Mariboru obdolženca oprosti. Opozorila je, da naj bi bil takrat na nogometnem igrišču sedem kilometrov stran, kjer je gledal nogomet, kar je potrdila priča. A so sodniki ugotovili, da je priča omenjala le srečanje, ki naj bi trajalo 2 oziroma 3 minute in ki naj bi se zgodilo med 19.30 in 20. uro. Poleg dejstva, da so ga prepoznale prodajalke, pa so izpostavili, da je kamera obdolženca posnela dan pred ropom in nato še ob dogodku samem, pri čemer so se, čeprav je skušal prikriti identiteto, prepričali, da je na obeh posnetkih prav on. Kamera je posnela tudi avto roparja, ki so ga kasneje, ko so se odzvali na prijavo kršenja javnega reda in miru, našli pri njem doma. Tam je namreč kasneje še razgrajal, da so poklicali policijo. Našli so torej tudi sekiro in oblačila, ki jih je nosil. Zaradi vsega tega »se pritožbena izvajanja zagovornice, da obdolžencu protipravno ravnanje ni dokazano, izkažejo za neutemeljena,« menijo sodniki.

Če obdolženca ne bi oprostili, je menila zagovornica, pa bi mu vsaj lahko izrekli obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti. A se sodniki niti s tem niso strinjali. Sodišče prve stopnje je na podlagi izvedenskega mnenja psihiatra zaključilo, da je stanje neprištevnosti, v katerem je zagrešil dejanje, posledica trajne duševne motnje nediferencirane shizofrenije v aktivni fazi. »Obdolženi je bil v času dejanja pod vplivom veličastnih, mističnih, religioznih in drugih blodnjav, prisluhov, njegovo mišljenje je bilo kaotično in nepovezano, ni bil sposoben razmišljati in imel je porušen stik z realnostjo. Glede na vse ni mogel nadzorovati svojega vedenja,« so zapisali.

Izvedenec pa je ob tem izrecno poudaril, da se duševna motnja obdolženca mora zdraviti in da obdolženi mora jemati zdravila, a tega ne počne in je odklonilen do vseh oblik pomoči. V takšnem stanju je nepredvidljiv in lahko ogroža svoje in tuja življenja, obstaja celo velika nevarnost ponovitve hujših kaznivih dejanj, njegovo zdravstveno stanje pa se bo brez zdravljenja samo še slabšalo. Zato je ukrep še kako na mestu, so pred kratkim ugotovili sodniki.

 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

