Prepoznate katerega od teh predmetov? Policija išče lastnike predmetov, ukradenih pri tatvinah

Črnomaljski policisti so po preiskavi tatvine iz stanovanjske hiše v Semiču prijeli 45-letnega osumljenca iz okolice Semiča in mu zasegli več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Zaseženi predmeti. FOTO: Pu Novo Mesto

Policija je bila o tatvini obveščena v začetku aprila. Po ogledu kraja in zbiranju obvestil so policisti ugotovili identiteto osumljenca ter na podlagi sodne odredbe pri njem opravili hišno preiskavo. Med preiskavo so našli in zasegli predmete, povezane s prijavljeno tatvino, ter še več drugih predmetov, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora.

Osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so policisti odvzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policisti Policijske postaje Črnomelj pozivajo vse, ki bi zasežene predmete prepoznali, da se oglasijo na policijski postaji na naslovu Lokve 90 v Črnomlju ali pokličejo na telefonsko številko 07 356 66 00.

