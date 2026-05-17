Prepoznate katerega od teh predmetov? Policija išče lastnike predmetov, ukradenih pri tatvinah

Črnomaljski policisti so po preiskavi tatvine iz stanovanjske hiše v Semiču prijeli 45-letnega osumljenca iz okolice Semiča in mu zasegli več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.
Osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so policisti odvzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policisti Policijske postaje Črnomelj pozivajo vse, ki bi zasežene predmete prepoznali, da se oglasijo na policijski postaji na naslovu Lokve 90 v Črnomlju ali pokličejo na telefonsko številko 07 356 66 00.